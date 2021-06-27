У турецькому Мармарисі з готелів евакуюють туристів через лісову пожежу

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає

Постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає

У турецькому курортному місті Мармарис спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь почав рухатися у бік рекреаційних зон, тому місцева влада вирішила евакуювати туристів з найближчих готелів. Про це повідомляє турецьке видання Haberturk.

Спочатку спалахнули дерева на схилах пагорба неподалік населеного пункту. Потім вогонь почав швидко поширюватися і рухатися в бік курортів. До гасіння пожежі залучили гелікоптер та спецтехніку.

Влада провінції Мугла запевняє, що пожежа не становить загрози для населених пунктів, проте вирішила евакуювати туристів з найближчих готелів.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає. За його словами, глава українського дипломатичного відомства Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

Раніше повідомлялося, що під час відпочинку в турецькому місті Кемер у вівторок, 22 червня, загинув 28-річний українець, який став жертвою аварії на воді за участю двох гідроциклів.

Нагадаємо, Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула.

Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю «Главкому» пояснив логіку дій уряду. Він також розповів про нові правила в'їзду до країни.