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    У турецькому Мармарисі з готелів евакуюють туристів через лісову пожежу

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    Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає - У турецькому Мармарисі з готелів евакуюють туристів через лісову пожежу
    Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає
    Фото: Haberturk

    Постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає

    У турецькому курортному місті Мармарис спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь почав рухатися у бік рекреаційних зон, тому місцева влада вирішила евакуювати туристів з найближчих готелів. Про це повідомляє турецьке видання Haberturk.

    Спочатку спалахнули дерева на схилах пагорба неподалік населеного пункту. Потім вогонь почав швидко поширюватися і рухатися в бік курортів. До гасіння пожежі залучили гелікоптер та спецтехніку.

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    У турецькому Мармарисі з готелів евакуюють туристів через лісову пожежу
    У турецькому Мармарисі з готелів евакуюють туристів через лісову пожежу
    У турецькому Мармарисі з готелів евакуюють туристів через лісову пожежу
    Фото: Суспільне

    Влада провінції Мугла запевняє, що пожежа не становить загрози для населених пунктів, проте вирішила евакуювати туристів з найближчих готелів.

    Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає. За його словами, глава українського дипломатичного відомства Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

    Раніше повідомлялося, що під час відпочинку в турецькому місті Кемер у вівторок, 22 червня, загинув 28-річний українець, який став жертвою аварії на воді за участю двох гідроциклів.

    Нагадаємо, Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула.

    Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю «Главкому» пояснив логіку дій уряду. Він також розповів про нові правила в'їзду до країни.

    Читайте також: Туреччина чекає. Посол Ягмур Ахмет Гюльдере: Sputnik V не впливає на турецько-українські відносини
    Теги: Туреччина пожежа МЗС місцева влада посол гелікоптер Дмитро Кулеба влада час Ягмур Ахмет Гюльдере
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    У турецькому Мармарисі з готелів евакуюють туристів через лісову пожежу