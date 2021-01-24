Поліція знайшла зброю, з якої обстріляли 11-річного хлопчика в Тернополі

В квартирі одного з місцевих мешканців було виявлено гладкоствольну зброю

За фактом травмування малолітнього тернополянина слідчі розпочали кримінальне провадження

Правоохоронці виявили рушницю, з якої могли стріляти в 11-річного тернополянина.

Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в ході проведених оперативних дій слідчі обстежили прилеглі будинки, звідки міг бути здійснений постріл.

В квартирі одного з місцевих мешканців було виявлено гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу до НДЕКЦ. Вже експерти мають встановити, чи саме з цієї рушниці був здійснений постріл.

В поліції також підтвердили, що поранення отримав ще один школяр.

Як відомо, медики нарахували 42 поранення від дробовика у хлопчика в Тернополі.

Тернополянин Іван Синява каже, хлопця поранили на території шкільного стадіону, біля шкіл 26, 27. Про це чоловіку розповіла його донька, яка навчається разом з тернополянином у 6 класі.

«Хлопець катався на санках разом із сестрою, вона травм не отримала. Зараз син перебуває в одному з медзакладів Києва», – каже батько дитини Ярослав Капустяник.