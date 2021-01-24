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    Кримінал

    Поліція знайшла зброю, з якої обстріляли 11-річного хлопчика в Тернополі

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    В квартирі одного з місцевих мешканців було виявлено гладкоствольну зброю - Поліція знайшла зброю, з якої обстріляли 11-річного хлопчика в Тернополі
    В квартирі одного з місцевих мешканців було виявлено гладкоствольну зброю
    Фото: Нацполіція

    За фактом травмування малолітнього тернополянина слідчі розпочали кримінальне провадження

    Правоохоронці виявили рушницю, з якої могли стріляти в 11-річного тернополянина.

    Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в ході проведених оперативних дій слідчі обстежили прилеглі будинки, звідки міг бути здійснений постріл.

    В квартирі одного з місцевих мешканців було виявлено гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу до НДЕКЦ. Вже експерти мають встановити, чи саме з цієї рушниці був здійснений постріл.

    В поліції також підтвердили, що поранення отримав ще один школяр.

    Як відомо, медики нарахували 42 поранення від дробовика у хлопчика в Тернополі.

    Тернополянин Іван Синява каже, хлопця поранили на території шкільного стадіону, біля шкіл 26, 27. Про це чоловіку розповіла його донька, яка навчається разом з тернополянином у 6 класі.

    «Хлопець катався на санках разом із сестрою, вона травм не отримала. Зараз син перебуває в одному з медзакладів Києва», – каже батько дитини Ярослав Капустяник.

    Теги: Національна поліція України кримінал Тернопіль стрілянина
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