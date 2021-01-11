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    У Білій Церкві сталася стрілянина

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    Правоохоронці виявили у підозрюваного зброю - У Білій Церкві сталася стрілянина
    Правоохоронці виявили у підозрюваного зброю
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Молодик стріляв біля магазину в Білій Церкві

    У Білій Церкві патрульні затримали чоловіка, який спричинив стрілянину біля магазину.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, 9 січня близько 23 години екіпаж патрульних поліцейських отримав повідомлення про стрілянину біля магазину на вулиці Перша Піщана у місті Біла Церква. Заявник повідомив, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з предмета, схожого, на зброю.

    Прибувши на місце події, інспектори виявили особу, яка сиділа біля дверей магазину та споряджала магазин пістолету набоями. Чоловіка одразу затримали. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець.

    Для встановлення всіх обставин цієї події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

    Нагадаємо, 9 січня ввечері на парковці у Рівному сталась стрілянина. Відомо, що двох чоловіків доставили до медичного закладу Рівного. Лікарі кажуть, що наразі потерпілі перебувають у стані середньої важкості. За даними із соцмереж, поранення було завдано з травматичного пістолета.

    Нагадаємо, 1 січня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.

    Теги: Національна поліція України зброя Київщина злочин стрілянина
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