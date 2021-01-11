У Білій Церкві сталася стрілянина

Молодик стріляв біля магазину в Білій Церкві

У Білій Церкві патрульні затримали чоловіка, який спричинив стрілянину біля магазину.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, 9 січня близько 23 години екіпаж патрульних поліцейських отримав повідомлення про стрілянину біля магазину на вулиці Перша Піщана у місті Біла Церква. Заявник повідомив, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з предмета, схожого, на зброю.

Прибувши на місце події, інспектори виявили особу, яка сиділа біля дверей магазину та споряджала магазин пістолету набоями. Чоловіка одразу затримали. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець.

Для встановлення всіх обставин цієї події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, 9 січня ввечері на парковці у Рівному сталась стрілянина. Відомо, що двох чоловіків доставили до медичного закладу Рівного. Лікарі кажуть, що наразі потерпілі перебувають у стані середньої важкості. За даними із соцмереж, поранення було завдано з травматичного пістолета.

Нагадаємо, 1 січня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.