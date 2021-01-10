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    У світі

    У Чикаго злочинець викрав авто, пограбував магазин і застрелив чотирьох людей

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    <p>32-річний чоловік влаштував стрілянину у Чикаго, в&nbsp;результаті якої загинули чотири людини</p> - У Чикаго злочинець викрав авто, пограбував магазин і застрелив чотирьох людей

    32-річний чоловік влаштував стрілянину у Чикаго, в результаті якої загинули чотири людини

    Зловмисник загинув у перестрілці з поліцією

    У Чикаго 9 січня озброєний злочинець убив щонайменше чотирьох людей і поранив ще кілька осіб у серії перестрілок.

    Про це повідомляє CNN.

    Стрілянина почалася, коли підозрюваний, якого поліція впізнала як 32-річного Джейсона Найтенгейла, увійшов у гараж і застрелив 30-річного чоловіка, який сидів у своєму автомобілі.

    Після цього озброєний злочинець увійшов до вестибюля багатоквартирного будинку в кількох кварталах від місця свого першого вбивства. Він попросив скористатися телефоном і вистрілив у співробітницю охорони. За даними поліції, жінка була поранена в груди і незабаром померла в лікарні. Ще одна жінка 77 років, яка отримує пошту в тій же будівлі, отримала постріл у голову і зараз перебуває у критичному стані.

    Потім підозрюваний пройшов кілька кварталів і зайшов у будинок, де, погрожуючи пістолетом свого знайомого, викрав його авто. Він поїхав в інший квартал міста, де пограбував універмаг і застрелив 20-річного чоловіка. Там же було поранено 81-річну жінку, її доставили в лікарню у важкому стані.

    Приблизно через годину злочинець напав на машину, в якій їхали 15-річна дівчина і її мати. Дівчина зараз перебуває у важкому стані в лікарні, її мати не поранена.

    Після цього стрілець повернувся до універмагу, де був раніше, і відкрив вогонь по поліції, що приїхала на виклик.

    Приблизно о 17:45 за місцевим часом підозрюваний увійшов до аптеки в сусідньому від Чикаго місті Еванстоні, оголосивши про пограбування. Потім побіг у сусідній ресторан, де вбив ще одну жінку.

    У результаті стрелянини з поліцейськими Еванстона підозрюваний був поранений, його смерть підтвердили в лікарні. Мотиви злочинця поки що невідомі.

    До слова, одна людина загинула при стрільбі під час зйомки кліпу в Массачусетсі.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: кримінал США вбивство пограбування ресторан поліція злочинець магазин стрілянина
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