У Чикаго злочинець викрав авто, пограбував магазин і застрелив чотирьох людей

32-річний чоловік влаштував стрілянину у Чикаго, в результаті якої загинули чотири людини

Зловмисник загинув у перестрілці з поліцією

У Чикаго 9 січня озброєний злочинець убив щонайменше чотирьох людей і поранив ще кілька осіб у серії перестрілок.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина почалася, коли підозрюваний, якого поліція впізнала як 32-річного Джейсона Найтенгейла, увійшов у гараж і застрелив 30-річного чоловіка, який сидів у своєму автомобілі.

Після цього озброєний злочинець увійшов до вестибюля багатоквартирного будинку в кількох кварталах від місця свого першого вбивства. Він попросив скористатися телефоном і вистрілив у співробітницю охорони. За даними поліції, жінка була поранена в груди і незабаром померла в лікарні. Ще одна жінка 77 років, яка отримує пошту в тій же будівлі, отримала постріл у голову і зараз перебуває у критичному стані.

Потім підозрюваний пройшов кілька кварталів і зайшов у будинок, де, погрожуючи пістолетом свого знайомого, викрав його авто. Він поїхав в інший квартал міста, де пограбував універмаг і застрелив 20-річного чоловіка. Там же було поранено 81-річну жінку, її доставили в лікарню у важкому стані.

Приблизно через годину злочинець напав на машину, в якій їхали 15-річна дівчина і її мати. Дівчина зараз перебуває у важкому стані в лікарні, її мати не поранена.

Після цього стрілець повернувся до універмагу, де був раніше, і відкрив вогонь по поліції, що приїхала на виклик.

Приблизно о 17:45 за місцевим часом підозрюваний увійшов до аптеки в сусідньому від Чикаго місті Еванстоні, оголосивши про пограбування. Потім побіг у сусідній ресторан, де вбив ще одну жінку.

У результаті стрелянини з поліцейськими Еванстона підозрюваний був поранений, його смерть підтвердили в лікарні. Мотиви злочинця поки що невідомі.

До слова, одна людина загинула при стрільбі під час зйомки кліпу в Массачусетсі.

Джерело: Укрінформ