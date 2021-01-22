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    У Тернополі невідомий з дробовика обстріляв хлопця, який катався на санках

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    <span>Дитина каталась на санках біля школи&nbsp;</span> - У Тернополі невідомий з дробовика обстріляв хлопця, який катався на санках
    Дитина каталась на санках біля школи 
    Ілюстративне фото

    Лікарі з ран хлопчика дістали більш ніж 30 дробин

    До лікарні з опіками доставили 11-річного школяра, жителя Тернополя. Травми хлопчик отримав під час катання на санчатах поблизу школи.

    Лікарі діагностували у пацієнта численні поранення по всьому тілу, швидше за все викликані вогнепальною зброєю, повідомляє поліція Тернопільської області.

    «Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи», - йдеться в повідомленні.

    Також стало відомо, що дитину доставили в столичну лікарню Охматдит, оскільки вона потребує ще однієї операції.

    Правоохоронці в ході проведених оперативних дій обстежили прилеглу територію і виявили у квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю.

    Її вилучили і направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

    Нагадаємо, на початку грудня в Росії п'яний поліцейський обстріляв неповнолітню дівчинуРосійського поліцейського затримали, проти нього порушено кримінальну справу про хуліганство.

    Також наприкінці листопада у Києві невідомий розстріляв автомобіль. Слідство триває. 

    На початку листопада на Харківщині хазяї мисливського господарства обстріляли авто з людьми, яких вони начебто прийняли за браконьєрів, внаслідок чого жінка отримала вогнепальне поранення.

     

    Теги: діти Тернопіль Охматдит
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