У Тернополі невідомий з дробовика обстріляв хлопця, який катався на санках

Лікарі з ран хлопчика дістали більш ніж 30 дробин

До лікарні з опіками доставили 11-річного школяра, жителя Тернополя. Травми хлопчик отримав під час катання на санчатах поблизу школи.

Лікарі діагностували у пацієнта численні поранення по всьому тілу, швидше за все викликані вогнепальною зброєю, повідомляє поліція Тернопільської області.

«Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи», - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що дитину доставили в столичну лікарню Охматдит, оскільки вона потребує ще однієї операції.

Правоохоронці в ході проведених оперативних дій обстежили прилеглу територію і виявили у квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю.

Її вилучили і направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Нагадаємо, на початку грудня в Росії п'яний поліцейський обстріляв неповнолітню дівчину. Російського поліцейського затримали, проти нього порушено кримінальну справу про хуліганство.

Також наприкінці листопада у Києві невідомий розстріляв автомобіль. Слідство триває.

На початку листопада на Харківщині хазяї мисливського господарства обстріляли авто з людьми, яких вони начебто прийняли за браконьєрів, внаслідок чого жінка отримала вогнепальне поранення.