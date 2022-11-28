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Поліція пояснила, як змінилася криміногенна ситуація через відсутність електроенергії

Альона Боженко
glavcom.ua
Поліція пояснила, як змінилася криміногенна ситуація через відсутність електроенергії
Поліція фіксує збільшення випадків домашнього насильства
фото ілюстративне

Правоохоронці збільшили кількість нарядів поліції на вулицях

Через відсутність світла у домівках українців зросла кількість випадків домашнього насильства. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону. 

«Насильство не повинно переноситися на близьких та рідних. Це важливо для розуміння нас, як незалежної повноцінної нації», – наголосив у цьому зв'язку міністр.

Водночас, за його словами, збільшено наряди поліції на вулицях. Завдяки цьому погіршення криміногенної ситуації не фіксується.

«Крім того, сьогодні нам допомагають добровольчі формування територіальних громад. До патрулювання долучені військовослужбовці Нацгвардії, які не перебувають на фронті», – розповів Денис Монастирський.

Одночасно поліція намагається забезпечувати не лише безпеку, але й добробут громадян в екстремальних умовах, за відсутності світла та тепла.

«За ці дні було розгорнуто тільки підрозділами ДСНС і Національної поліції понад 1000 пунктів незламності на території держави», – повідомив міністр.

У цих пунктах, за його словами, наявне світло, зв’язок і тепло.

«Це ті базові речі, яких потребують люди в містах, де відсутнє світло й опалення», – зазначив він.

Нагадаємо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складав 20%. 

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Теги: міністр електроенергія домашнє насильство поліція

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