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Патріарх Кирило попросив Путіна не забороняти сімейне насильство

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Патріарх Кирило попросив Путіна не забороняти сімейне насильство
У РФ побої в родині не вважаються злочином
фото з відкритих джерел

РПЦ каже, що термін «сімейно-побутове насильство» запозичений з-за кордону 

Патріарх Кирило та один із найвпливовіших людей у Російській православній церкві, митрополит Тихон (Шевкунов) заблокували роботу над законом про боротьбу з домашнім насильством, який мали внести до Держдуми ще наприкінці 2019 року. Рішення про відмову від законопроєкту, було ухвалено після особистого звернення патріарха до президента. Про це пише російське видання «Верстка» з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання в Держдумі, після звернення до Путіна ієрархів РПЦ проти ініціативи активно виступили «всі консервативні кола», до процесу «підключилися патріархальні медіа», почалася активна критика законопроєкту в соціальних мережах.

Патріархія відкрито виступала проти законопроєкту і раніше. Так, Патріарша комісія у справах сім'ї, захисту материнства та дитинства наполягала, що застосування такого закону порушить права на захист інформації про приватне життя, на конституційний захист сім'ї та на вільне виховання дітей батьками відповідно до своїх переконань.

Патріарх Кирило, коментуючи законопроєкт про домашнє насильство, заявив, що термін «сімейно-побутове насильство» запозичений з-за кордону. Він припустив, що ухвалення таких законів у зарубіжних країнах створює у свідомості російських законодавців «залежність від цих іноземних новацій».

За словами одного зі співрозмовників, знайомих із ходом підготовки законопроєкту, саме через позицію РПЦ у Кремлі наполягли на публікації недопрацьованого та неузгодженого із самими авторами законопроєкту, що викликало очікувану критику з усіх боків та дискредитацію ініціативи. У результаті Кремль вирішив заморозити цю ініціативу.

На думку опитаних журналістами експертів, у РПЦ так негативно сприйняли законопроєкт, оскільки він ламає багатовікову конструкцію.

«Чоловіча держава не хоче втрачати своєї сили і своїх важелів тиску на жінок», представляючи сімейно-побутове насильство як «традиційну цінність», – вважають вони.

Поки що ж у Росії регулярно фіксуються жорстокі випадки домашнього насильства. У багатьох випадках держава ігнорувала звернення жертв про захист і навіть дзвінки до екстрених служб прямо під час катувань.

За останні десять років законопроєкти про профілактику домашнього насильства вносилися до Держдуми понад 40 разів, але не пройшли жодного читання. 2017 року з російського Кримінального кодексу видалили статтю за побої, а за сімейне насильство запровадили адміністративну відповідальність.

За даними Консорціуму жіночих неурядових об'єднань, майже дві третини (61%) жінок, убитих у Росії 2018 року, стали жертвами домашнього насильства. За даними Росстату, за цей рік убили 8300 жінок, відтак жертв домашнього насильства серед них було приблизно 5 тис. Ці дані у 20 разів перевищують дані поліції про жертви домашнього насильства. 

Нагадаємо, патріарх Кирило (Гундяєв) публічно підтримує Кремль у війні проти України. 

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Теги: держава росія домашнє насильство

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