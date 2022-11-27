Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило, який наразі в енергосистемі дефіцит потужності

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, який наразі в енергосистемі дефіцит потужності
Енергетики працюють над відновленням системи
фото з відкритих джерел

Виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання

Наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складає 20%. Про це повідомляє «Укренерго».

«Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів», – сказано у повідомленні.

«Укренерго» повідомило, який наразі в енергосистемі дефіцит потужності фото 1

Зазначається, що за таких умов обленерго мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Так, режим обмеження продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

«Укренерго» доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, які не можна перевищувати. Обленерго самостійно визначає види відключень – аварійні чи планові – та безпосередньо їх застосовує.

Нагадаємо, що кожен українець, у якого є електроенергія, може допомогти швидше повернути її іншим через ощадливе використання. Це також дозволить менше вводити обмеження, які спрямовані на попередження аварій, і дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ворожою ракетною атакою.

Нагадаємо, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

Також, попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Читайте також: Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
Теги: електроенергія інфраструктура міністр Молдова росія росіяни санкції Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що в першу чергу потрібно зробити, коли вдома вимкнули світло
Що насамперед треба зробити, коли вимкнули світло: роз'яснення директора Yasno
Сьогодні, 04:57
У Києві продовжують діяти аварійні відключення
Якщо світло з’являється лише на кілька годин: гендиректор Yasno дав пораду киянам
Вчора, 20:28
Більшість мешканців Києва не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень
Ситуація зі світлом, водою та теплом у Києві станом на ранок
Сьогодні, 09:46

Події в Україні

Рашисти обстріляли лінії електропередач у Херсоні
Рашисти обстріляли лінії електропередач у Херсоні
Стефанчук розповів, скількох депутатів планують позбавити мандата за втечу з України
Стефанчук розповів, скількох депутатів планують позбавити мандата за втечу з України
СБУ проводить обшуки у Івано-Франківській єпархії Московської церкви
СБУ проводить обшуки у Івано-Франківській єпархії Московської церкви
«Укренерго» повідомило, який наразі в енергосистемі дефіцит потужності
«Укренерго» повідомило, який наразі в енергосистемі дефіцит потужності
Філатов «як у школі дітям» пояснив, чому не варто давати поради комунальникам
Філатов «як у школі дітям» пояснив, чому не варто давати поради комунальникам
Головний «Слуга народу» попередив українців про складний тиждень
Головний «Слуга народу» попередив українців про складний тиждень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
63K
Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Бельгія виділяє нову допомогу Україні
22K
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
16K
Білорусь влаштувала провокацію на кордоні з Україною (фото, відео)
14K
Борис Джонсон перекваліфікувався у вантажника, щоб допомогти Україні
14K
Російські «еліти» сподіваються на смерть Путіна

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту