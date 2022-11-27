«Укренерго» повідомило, який наразі в енергосистемі дефіцит потужності

Виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання

Наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складає 20%. Про це повідомляє «Укренерго».

«Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що за таких умов обленерго мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Так, режим обмеження продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

«Укренерго» доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, які не можна перевищувати. Обленерго самостійно визначає види відключень – аварійні чи планові – та безпосередньо їх застосовує.

Нагадаємо, що кожен українець, у якого є електроенергія, може допомогти швидше повернути її іншим через ощадливе використання. Це також дозволить менше вводити обмеження, які спрямовані на попередження аварій, і дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ворожою ракетною атакою.

Нагадаємо, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

Також, попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.