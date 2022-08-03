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В Україні з'явився додаток для допомоги постраждалим від домашнього насильства

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 19:01 glavcom.ua
В Україні з'явився додаток для допомоги постраждалим від домашнього насильства
В Україні кожна п’ята жінка стикалася з домашнім насильством
фото ілюстративне

Назву додатка не розголошують задля безпеки жінок

Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) сьогодні презентували мобільний додаток для жінок, які постраждали від домашнього, гендерно зумовленого насильства або перебувають у групі ризику. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Додаток полегшить отримання допомоги для тих жінок, які не мають змоги зателефонувати в поліцію через фізичні особливості (наприклад особи з порушенням слуху), тотальний контроль особистого життя, відсутність коштів на рахунку тощо. Основною його перевагою є прямий зв’язок із поліцією через кнопку SOS, без дзвінка на 102 та з автоматичним визначенням місця перебування постраждалої за допомогою геолокації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні кожна п’ята жінка стикалася з домашнім насильством. Після початку повномасштабної війни проблема насильства над жінками стала, на жаль, ще більш прихованою. 

Концепція додатка робить його цілком непримітним для кривдника, що дає змогу постраждалій без остраху встановити та використовувати застосунок на своєму смартфоні. Зовнішній інтерфейс розробки замасковано під звичайний додаток. Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства можна знайти лише у прихованому інтерфейсі, доступ до якого має виключно власниця смартфона.

Мобільний додаток створено у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення та за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Завантажити його можна і в Google Play, і в App Store.

Назву додатка не розголошують задля безпеки жінок, які ним користуватимуться. Дізнатися подробиці щодо назви та встановлення можна, зателефонувавши на гарячу лінію 116-123. Міністерство внутрішніх справ та Фонд ООН у галузі народонаселення планують поширення інформації про додаток серед тих жінок, яким він потрібен, з повагою до їхньої безпеки та конфіденційності.

Нагадаємо, що минулого року у столиці відкрили притулки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

Теги: Україна домашнє насильство

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