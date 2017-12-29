Правозахисники: на Донбасі сталося 12 тисяч випадків катувань, вбивств та незаконного утримання

На Донбасі підтверджено 12 тисяч злочинів проти фізичної свободи та недоторканості свободи

Гельсінській спілці з прав людини відомо про 12 тисяч випадків катувань, вбивств та незаконного утримання, що сталися на Донбасі. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив голова правління Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. «Є різні бази даних, де є різні кількості задокументованих злочинів. Найбільша



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На Донбасі підтверджено 12 тисяч злочинів проти фізичної свободи та недоторканості свободи

Гельсінській спілці з прав людини відомо про 12 тисяч випадків катувань, вбивств та незаконного утримання, що сталися на Донбасі. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив голова правління Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

«Є різні бази даних, де є різні кількості задокументованих злочинів. Найбільша база підтверджує 12 тисяч таких випадків. Це і вбивства, і катування, і незаконне позбавлення волі. Це, фактично, злочини проти фізичної свободи та недоторканості свободи. Ми працювали у 2015 році з невеликою кількістю випадків, біля 150 конкретних осіб, які стали жертвами такого поводження», — розповів Павліченко.

Дані стосуються як військових, так і цивільних в зоні конфлікту на сході.

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Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників

Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».