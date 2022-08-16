Присвоїв вісім кілограмів золота: поліція оголосила підозру експрокурору

Підозрюваний – це експрокурор однієї з місцевих прокуратур Києва

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишнього прокурора, який привласнив 8 кг золотих злитків, вилучених під час обшуку. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн.

Для реалізації свого задуму, він підробив службові документи, зокрема вказав, що майно належить взагалі іншій особі, що не мала жодного стосунку до цього індивідуального сейфу.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою родичів потерпілого – власника злитків.

Підозрюваний – це експрокурор однієї з місцевих прокуратур Києва, він зараз займається адвокатською діяльністю, уточнили у САП.

Про підозру адвоката повідомили за двома статтями – про привласнення майна і службове підроблення документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Також раніше прокуратура оголосила підозру жителю Київщини, який брав гроші з жителів окупованих територій, обіцяючи їм допомогу з евакуацією, та зникав.