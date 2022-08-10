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Луганщина: ще трьом поліцейським оголошено підозру у держзраді

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: ще трьом поліцейським оголошено підозру у держзраді
Поліцейські з Луганщини зрадили присязі та добровільно погодилися працювати на окупантів
Луганська обласна прокуратура

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук

Псевдопосади «працівників поліції» на тимчасово окупованих територіях України зайняли ще троє правоохоронців, які працювали в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з початком вторгнення РФ в Україну поліцейські Луганщини зрадили присязі та добровільно погодилися працювати у незаконно створеному правоохоронному органі так званої «ЛНР». Вони обійняли псевдопосади «працівників поліції» у підконтрольному окупаційній владі «Станично-Луганському райвідділі міністерства внутрішніх справ ЛНР».

Луганщина: ще трьом поліцейським оголошено підозру у держзраді фото 1

Працюючи у псевдоправоохоронному органі, підозрювані впроваджують так зване «законодавство ЛНР», активно підтримують російську агресію проти України та займаються пропагандою окупаційного режиму серед місцевого населення.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання їм запобіжного заходу.

Луганщина: ще трьом поліцейським оголошено підозру у держзраді фото 2

Нагадаємо, усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції. Всі, хто вийшов чи виходить з окупованої території, підлягає ретельній та жорсткій перевірці. Без жодних виключень. Кожен проходить обов’язково поліграф, відповідні співбесіди.

Нещодавно Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія МВД Херсонской області». Вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія МВД», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

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Теги: Україна росія війна в Україні війна окупанти поліція Луганщина

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