Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»
«Керівник» водоканалу розпорядився відправити спецтехніку на підмогу рашистам
фото ілюстративне

Зловмисникам оголошена підозра у держзраді

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Херсонщини ще трьох «посадовців». Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами «директор» Херсонського водоканалу. Зловживаючи повноваженнями, колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу рашистам. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру.

Більше того зрадник змушував своїх підлеглих брати участь у масовках, публічно виступаючи на підтримку окупаційного режиму.

Ще одна колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду «виконуючої обов’язки головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги». Жінка запевнила загарбників, що готова працевлаштовувати лікарів з РФ та окупованого Криму. Крім того, вона обіцяла «старанно» працювати над створенням «позитивного іміджу» окупаційної влади, зокрема, вирішити проблеми із медичним забезпеченням у регіоні.

Наразі обом «чиновникам» оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду «начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами». У новому статусі він активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині. Чоловік заручився підтримкою «військового коменданта» та тероризував фермерські господарства Каховського району. 

У розпал посівної чоловік зухвало вилучав у фермерів насіннєвий матеріал і мінеральні добрива. Обґрунтовував свої дії нібито недотриманням з боку фермерів умов зберігання добрив та збіжжя. 

Наразі відносно нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія МВД Херсонской області». Вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія МВД», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці затримали понад 1600 диверсантів та колаборантів.

Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонщині колаборант Ковальов змушує фермерів сплачувати податки за законами РФ
На Херсонщині колаборант Ковальов змушує фермерів сплачувати податки за законами РФ
6 серпня, 15:53
Зрадникам України загрожує 15 років ув'язнення
Правоохоронці затримали понад 1600 диверсантів та колаборантів, – МВС
Вчора, 15:07
27 мешканців Маріуполя та району принесли гауляйтеру Іващенко присягу на вірність
Маріуполь: ще майже 30 колаборантів стали псевдополіцейськими
Вчора, 16:40

Події в Україні

Прибрали свої? З’явилися подробиці загибелі терористки «Корси»
Прибрали свої? З’явилися подробиці загибелі терористки «Корси»
Рятувальники показали наслідки падіння збитої ракети в Умані
Рятувальники показали наслідки падіння збитої ракети в Умані
Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»
Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»
Росіяни погрожують підірвати Запорізьку АЕС – Енергоатом
Росіяни погрожують підірвати Запорізьку АЕС – Енергоатом
«Південь» роз’яснив, чим особливі німецькі «Гепарди»
«Південь» роз’яснив, чим особливі німецькі «Гепарди»
Уламки ракети впали на цивільний об’єкт в Умані: є поранені
Уламки ракети впали на цивільний об’єкт в Умані: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
74K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
32K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
30K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
28K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
23K
В Україні знову лунають сирени

Новини

ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту