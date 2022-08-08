Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»

Зловмисникам оголошена підозра у держзраді

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Херсонщини ще трьох «посадовців». Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами «директор» Херсонського водоканалу. Зловживаючи повноваженнями, колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу рашистам. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру.

Більше того зрадник змушував своїх підлеглих брати участь у масовках, публічно виступаючи на підтримку окупаційного режиму.

Ще одна колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду «виконуючої обов’язки головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги». Жінка запевнила загарбників, що готова працевлаштовувати лікарів з РФ та окупованого Криму. Крім того, вона обіцяла «старанно» працювати над створенням «позитивного іміджу» окупаційної влади, зокрема, вирішити проблеми із медичним забезпеченням у регіоні.

Наразі обом «чиновникам» оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду «начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами». У новому статусі він активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині. Чоловік заручився підтримкою «військового коменданта» та тероризував фермерські господарства Каховського району.

У розпал посівної чоловік зухвало вилучав у фермерів насіннєвий матеріал і мінеральні добрива. Обґрунтовував свої дії нібито недотриманням з боку фермерів умов зберігання добрив та збіжжя.

Наразі відносно нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія МВД Херсонской області». Вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія МВД», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції.

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці затримали понад 1600 диверсантів та колаборантів.