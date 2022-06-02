На Донеччині українські поліцейські перейшли на сторону окупантів (відео)

«МраZота найвижчого рівня»

В тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на сторону окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

«МраZота найвижчого рівня. Співробітники поліції м. Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Гидота. Сподіваюсь що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опинеться на передовій і відвідає потойбічча життя набагато швидче за справедливий суд. Сволота», – написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що депутат міської ради від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у м. Маріуполі, який на теперішній час частково перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами. Жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади РФ та обійняла посаду «заступниці голови адміністрації м. Маріуполя». Їй уже повідомили про вчинення державної зради в умовах воєнного стану.

Дещо раніше прокуратура оголосила підозру в державній зраді меру Балаклії.

За даними слідства, під час окупації міста в березні Столбовий вирішив перейти на бік ворога. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі.