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    Події в Україні

    На Донеччині українські поліцейські перейшли на сторону окупантів (відео)

    Поліцейські в Маріуполі зрадили присязі, людям, країні та місту - На Донеччині українські поліцейські перейшли на сторону окупантів (відео)
    Поліцейські в Маріуполі зрадили присязі, людям, країні та місту
    скрін з відео

    «МраZота найвижчого рівня»

    В тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на сторону окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

    «МраZота найвижчого рівня. Співробітники поліції м. Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Гидота. Сподіваюсь що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опинеться на передовій і відвідає потойбічча життя набагато швидче за справедливий суд. Сволота», – написав Андрющенко.

    Раніше повідомлялося, що депутат міської ради від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у м. Маріуполі, який на теперішній час частково перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами. Жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади РФ та обійняла посаду «заступниці голови адміністрації м. Маріуполя». Їй уже повідомили про вчинення державної зради в умовах воєнного стану.

    Дещо раніше прокуратура оголосила підозру в державній зраді меру Балаклії.

    За даними слідства, під час окупації міста в березні Столбовий вирішив перейти на бік ворога. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині українські поліцейські перейшли на сторону окупантів (відео)