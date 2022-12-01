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РФ створює на окупованих територіях «суди» для легалізації репресій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ створює на окупованих територіях «суди» для легалізації репресій
Судовий корпус укомплектовують із російських суддів-гастролерів
фото з відкритих джерел

Усі рішення псевдосудів на окупованих територіях є юридично нікчемними

Країна-агресорка РФ почала процедуру створення «судів» на захоплених територіях України задля «легалізації» репресій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція «судової системи» з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів-гастролерів та низки місцевих зрадників.

Усі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже не мають жодних правових наслідків, зазначає Центр національного спротиву. «Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ», – пояснює Центр.

Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити тимчасово окуповані території до звільнення Збройними силами України.

До слова, російські загарбники намагаються змусити мешканців тимчасово окупованих територій віддавати дітей до російських шкіл.

Крім того, окупанти звозять ОМОН на південні тимчасово окуповані території України задля проведення мобілізації чоловіків.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: окупанти окупація росія Україна війна злочин суд

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