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Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл – Центр нацспротиву

glavcom.ua
Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл – Центр нацспротиву
фото ілюстративне

У дітей та їх батьків перевіряють телефони на встановлення додатка української онлайн-школи

Російські загарбники намагаються змусити мешканців тимчасово окупованих територій віддавати дітей до російських  шкіл. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На півдні росіяни перевіряють дітей, якщо ті знаходяться в навчальний час на вулиці. Також чи навчається дитина в російській школі перевіряють завезені з РФ лікарі під час медоглядів, які влаштували росіяни», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в дітей та їх батьків перевіряють телефони на встановлення додатка української онлайн-школи. Водночас росіяни обіцяють одноразові виплати в 10 тис. рублів, якщо родина погодиться ходити в школи окупантів.

«Загалом російські школи на тимчасово окупованих територіях виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі з РФ насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації», – зазначають в Цкнтрі нацспротиву.

Також росіяни почали перевірку знання українськими дітьми гімну ворога, та встановлення окупаційних символів в школах.

«Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон до моменту його звільнення ЗСУ», – зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що рашисти готують масове викрадення дітей у одній із областей.

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Теги: Україна окупанти росія війна

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