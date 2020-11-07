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    Події в Україні

    У центрі Харкова легковик в’їхав на острівок безпеки, є постраждалі

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    Правоохоронці здійснюють огляд місця події та встановлюють усі обставини аварії - У центрі Харкова легковик в’їхав на острівок безпеки, є постраждалі
    Правоохоронці здійснюють огляд місця події та встановлюють усі обставини аварії
    Фото Нацполіції Харківщини

    Серед потерпілих дев’ятирічний хлопчик

    У центрі Харкова водій легковика наїхав на пішоходів, які перебували на острівці безпеки, внаслідок чого троє людей постраждали. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківщини.

    Зазначається, що 22-річний водій автомобіля «Volkswagen» не впорався з керуванням та допустив наїзд. Внаслідок інциденту постраждали 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років. Їх госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

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    У центрі Харкова легковик в’їхав на острівок безпеки, є постраждалі
    У центрі Харкова легковик в’їхав на острівок безпеки, є постраждалі
    У центрі Харкова легковик в’їхав на острівок безпеки, є постраждалі
    У центрі Харкова легковик в’їхав на острівок безпеки, є постраждалі
    Фото Нацполіції Харківщини

    Наразі правоохоронці здійснюють огляд місця події та встановлюють усі обставини аварії. Про відкриття кримінального провадження поки що не повідомляється.

    Як повідомлялося, 4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У водія Volkswagen поліція виявила наркотичні речовини.

    Нагадаємо, 5 листопада на перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва водійка автомобіля Skoda здійснила рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Porsche.

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