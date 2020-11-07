У центрі Харкова легковик в’їхав на острівок безпеки, є постраждалі

Серед потерпілих дев’ятирічний хлопчик

У центрі Харкова водій легковика наїхав на пішоходів, які перебували на острівці безпеки, внаслідок чого троє людей постраждали. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківщини.

Зазначається, що 22-річний водій автомобіля «Volkswagen» не впорався з керуванням та допустив наїзд. Внаслідок інциденту постраждали 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років. Їх госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Наразі правоохоронці здійснюють огляд місця події та встановлюють усі обставини аварії. Про відкриття кримінального провадження поки що не повідомляється.

Як повідомлялося, 4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У водія Volkswagen поліція виявила наркотичні речовини.

Нагадаємо, 5 листопада на перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва водійка автомобіля Skoda здійснила рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Porsche.

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