У Києві правоохоронці затримали громадянку Росії, яка організувала масштабну нарколабораторію

Правопорушниця намагалася відкупитися від Нацполіції за $85 тис.

Громадянка РФ, протиправну діяльність якої та її спільників оперативники боротьби з наркозлочинністю викрили 5 листопада 2020 року, запропонувала хабар начальнику відділу профільного департаменту Нацполіції. Посадовець відразу повідомив про це співробітникам внутрішньої безпеки

Затримали спритницю після передачі першої частини обумовленої суми. За корупційні дії їй загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомив офіційний сайт Національної поліції України.

«До Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшов рапорт начальника одного з відділів Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди. $85 тис. полковнику поліції запропонувала 59-річна громадянка Російської Федерації: її затримали як організаторку злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом метадону на території України, Росії та Білорусі. За грошову винагороду зловмисниця намагалася домовитися з поліцейським про непритягнення до відповідальності як себе, так і своїх трьох спільників», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

На передачі посадовцю поліції в одному з ресторанів першої частини хабаря – $22 тис. – жінку затримали. Слідчі готують їй оголошення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

«Тож тепер зловмисниці доведеться відповідати не лише за виготовлення та збут наркотиків, а й за спробу підкупу посадовця Нацполіції», – наголошують правоохоронці.

За даними поліції, жінці допомагали ще троє зловмисників.

Двоє чоловіків, 1972 та 1986 років народження, були лаборантами-хіміками, саме вони виготовляли метадон, а жителька РФ, 1970 року народження, виконувала роль «охоронця» будинку, де облаштували нарколабораторію.

«Сама організаторка угруповання налагодила канали збуту метадону як на території країни, так і за її межами – на території Росії та Білорусі. Збут гуртових партій наркотику, від кілограма і більше, відбувався під час особистих зустрічей та через міжнародні поштові відправлення»,- кажуть у Нацполіції.

Під час документування злочинної групи оперативники встановили місцезнаходження нарколабораторії. Як з’ясувалося, для її облаштування лідерка наркобізнесу придбала приватний будинок на території Київської області. Його другий поверх спеціально відвели під потужну лабораторію з високотехнологічним устаткуванням для виготовлення метадону. Щоби убезпечити свій «бізнес» від «непроханих гостей», у будинку встановили міцні металеві двері та ґрати на вікнах.

Потужності такої лабораторії дозволяли «хімікам» виготовляти понад 100 кг метадону щомісяця.

В ході обшуку було вилучено близько 35 кг метадону у сухому вигляді та 25 л – у рідкому, понад тонну прекурсорів та складових для виготовлення метадону, лабораторне обладнання. Окрім цього, вилучено понад $35 тис., вогнепальну зброю, набої та автомобіль.

Загальна сума вилученого наркотику становить близько 50 млн грн.

Нагадаємо, 2 червня поліція викрила лабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків.