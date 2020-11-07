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    Суспільство

    У Києві влаштували автопробіг до дому голови Конституційного суду Тупицького

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    До Василькова вирушили близько 30 автівок - У Києві влаштували автопробіг до дому голови Конституційного суду Тупицького
    До Василькова вирушили близько 30 автівок
    Фото Ліля Гончарук/Суспільне

    Акція відбулася під гаслом «Тупицький вали до Ростова»

    У Києві учасники ГО «Автомайдан» влаштували акцію «Тупицький вали до Ростова». З центру міста вони поїхали до Василькова. За їхніми словами, саме там живе голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Усього до Василькова вирушили близько 30 автівок.

    Учасники зібралися у центрі Києва біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, повідомляє кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук. Там були присутні і працівники поліції.

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    У Києві влаштували автопробіг до дому голови Конституційного суду Тупицького
    У Києві влаштували автопробіг до дому голови Конституційного суду Тупицького
    Фото Ліля Гончарук/Суспільне

    «Уже тиждень минув після скандального рішення Конституційного суду, коли КСУ показав те, що 11 осіб, якщо побажають, можуть розвернути вектор у протилежний бік. Але за цей час нічого не сталося. Ні парламент, ні президент, не прийняли жодних дій, щоб зупинити КС. Тому ми їдемо до Тупицького, сказати про те, що в будь-якому разі він має зупинитися. Правильний і конституційний спосіб – це коли судді-зрадники підуть у відставку на чолі із Тупицьким. Він має бути першим», – сказала учасниця автопробігу Катерина Бутко.

    Учасники акції закріпили на своїх автівках прапори. Перед початком до учасників підійшла поліція та попередила, що Васильків перебуває у «червоній» карантинній зоні, тому більше як 20 людям збиратися не можна. Учасники відповіли, що вони будуть у машинах.

    Близько 30 авто виїхали до міста Васильків, що розташоване за 20 км на південний захід від Києва.

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    акція Конституційний суд автомайдан президент поліція Васильків
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