Прокурор Міжнародного кримінального суду відкриє офіс у Києві

Прокурор Міжнародного кримінального суду МКС у Гаазі Карім Хан, який працює у справі про воєнні злочини Росії в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду МКС у Гаазі Карім Хан, який працює у справі про воєнні злочини Росії в Україні

Прокурори МКС розслідуватимуть воєнні злочини, які скоїли російські окупанти

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір відкрити офіс в Україні з метою розслідування злочинів, скоєних під час війни, яку проти України веде Російська Федерація. Про це він повідомив у Гаазі на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми не можемо прилітати та відлітати. У наступні декілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу у Києві. Ми вже його бачили, ми маємо дуже гарну співпрацю з генеральним прокурором. Я гадаю, що це дуже важливо», – сказав прокурор Хан.

Він нагадав, що 17 травня до України було направлено найбільшу кількість експертів, співробітників Офісу та спеціалістів із Нідерландів за всю історію існування Офісу прокуратури МКС.

«Я сподіваюся, що ми зможемо працювати з Офісом генерального прокурора України, надаючи підтримку Україні, яка несе первинну відповідальність щодо проведення незалежного розслідування злочинів», – додав прокурор МКС.

Він також зазначив, що окрім шести країн, які є членами Спільної слідчої групи (Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Україна), є 13 інших держав, які «ведуть структурні розслідування, і я це вітаю».

«Ми маємо йти глибше, використовувати технології, штучний інтелект, «хмари», використовувати різні інструменти не лише для того, щоб покласти суддям надійні справи, а й щоб ми могли надати незаперечні докази національній владі, щоб вони змогли використати своє законодавство. Ми не можемо терпіти злочини, які ми бачимо в Україні», – наголосив Хан.

Як повідомлялось раніше, в Україну приїдуть понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнних злочинів окупаційних військ РФ.

Нагадаємо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування злочинів, скоєних росіянами в Україні.

13 квітня головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу та Бородянку, у звільнених від окупації містах почали роботу експерти суду.