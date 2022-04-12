Паніка у Бєлгородській області Росії: оголошено набір добровольців

У Бєлгородській області, що межує з Україною, оголосили терористичну загрозу

Добровольців набирають начебто для патрулювання вулиць у нічний час

Напередодні у трьох областях РФ, які межують з Україною, ввели високий рівень «терористичної загрози». Це Курська, Брянська і Бєлгородська області. В останній, у якій періодично стаються дивні вибухи, вже почали записувати місцевих жителів до «добровільної народної дружини».

«В обов'язки дружинника входить патрулювання вулиць у вечірній та нічний час, а також допомога поліції у забезпеченні правопорядку», – йдеться у повідомленні мерії Бєлгорода, про що пишуть росЗМІ.

Вступити до дружини може будь-хто старше 18 років, якщо не має судимості та медичних протипоказань.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков доручив організувати патрулювання прикордонних з Україною територій «силами добровільних народних дружин».

«До завдань добровольців входить перевірка порожніх приміщень, недопущення порушень громадського порядку та інші заходи щодо безпеки мешканців населених пунктів», – йшлося у повідомленні.

Він уточнив, що робота з організації роботи добровольців нині ведеться у 47 прикордонних селах.

Протяжність кордону між Україною та Бєлгородською областю РФ становить близько 500 км.

Українська розвідка попередила, що Росія планує підірвати будинки в Криму та Бєлгороді, звинувативши у терактах українців.

Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

У Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.

6 квітня Рада нацбезпеки та оборони України заявила, що Росія готує чергові «українські» провокації у Бєлгороді.

Наступного дня РФ офіційно звинуватила Україну у вибухах на території Бєлгорода. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу «за фактом обстрілу українськими військовими території Бєлгородської області ракетами «Точка-У» наприкінці березня».

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