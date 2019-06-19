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    Кримінал

    СБУ проводить 13 обшуків у справі вбивства Гандзюк

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    Катерина Гандзюк - СБУ проводить 13 обшуків у справі вбивства Гандзюк
    Катерина Гандзюк

    Ексзаступник голови Херсонської обладміністрації Євген Рищук повідомив, що до нього прийшли з обшуками

    У Херсоні та Херсонській області проходять 13 обшуків у справі вбивства Катерини Гандзюк.

    Про це 19 червня у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Після спільної наради в Генеральній прокуратурі за участю СБУ та Нацполіції, що відбулася 11 червня, генпрокурор Юрій Луценко підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій. Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків, відповідно до ухвал слідчого судді», - зазначила Сарган.

    За її словами, слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Гандзюк на виконання доручення генпрокурора, направленого до СБУ.

    Як відомо, ексзаступник голови Херсонської обладміністрації Євген Рищук повідомив у Facebook, що 19 червня у нього вдома, на території кінного клубу та в приміщеннях офісів проходять обшуки, які проводить СБУ.

    Раніше у Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його ексзаступника Євгена Рищука у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

    Нагадаємо, батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

    6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.

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