СБУ викрила агітаторів, які закликали до повалення влади і зміни кордонів (фото)

Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України.

Інтернет-агітатори працювали за завданням іноземної сторони

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу агітаторів на проведенні інформаційних операцій проти нашої країни за завданням іноземної сторони. Встановлено, що зловмисники в інтернеті закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час обшуків у ході проведення слідчих дій за місцем їх проживання у Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності в інтересах іноземної сторони на шкоду державній безпеці України.

На Чернігівщині

Мешканець обласного центру через інтернет поширював матеріали, в яких закликав до зміни меж державного кордону нашої країни. Крім того, він розповсюджував завідомо неправдиву інформацію про Збройні сили України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

Для проведення антиукраїнської діяльності зловмисник адміністрував декілька груп у соціальних мережах, використовуючи спеціально створені аккаунти. Інформацію для своїх «публікацій» агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

У межах кримінального провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

У Прилуках Чернігівської області місцевий житель у мережі інтернет закликав до захоплення державної влади. Ворожу агітацію зловмисник розповсюджував на власній сторінці однієї з популярних соцмереж.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

На Сумщині

Викрито мешканця Конотопу, який через одну із заборонених в Україні соцмереж поширював матеріали із публічними закликами до зміни меж держкордону нашої країни та насильницького повалення конституційного ладу.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

У Запоріжжі

Заблоковано діяльність інтернет-агітатора, який розміщував на персональних сторінках забороненої в нашій країні соцмережі заклики до порушення територіальної цілісності України. Також перевіряється його причетність до діяльності незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

В Одесі

Викрито адміністратора груп у соціальних мережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що кіберфахівці Служби безпеки України і надалі вживатимуть всіх можливих заходів, спрямованих на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення діяльності, що суперечить інтересам нашої держави.