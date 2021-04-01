СБУ провела антитерористичні навчання у Щасті

У навчаннях брали участь СБУ, Нацгвардія, Збройні сили, поліція, прикордонники та рятувальники

Служба безпеки України провела в Луганській області антитерористичні навчання із захисту інфраструктури. За легендою, «терористи» планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені. Про це сьогодні повідомила пресслужба СБУ.

За легендою навчань, умовні терористи планували здійснити серію диверсій і терактів в Луганській області. Для їх знешкодження штаб Антитерористичного центру спланував і провів спецоперацію, в ході якої «злочинці» були знешкоджені, а наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовані.

У навчаннях також брали участі підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, прикордонників та представники місцевої влади.

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони сьогодні повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.



