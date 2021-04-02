Представництво Зеленського звернулося до СБУ через гастролі російського коміка

Росіянин їздив в окупований Крим в обхід українського законодавства

Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.

Про це повідомляє пресслужба представництва президента в Криму.

Зазначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

За результатом моніторингу представництвом виявлено, що Абрамов у серпні 2019 року незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, затверджений постановою Кабінету міністрів № 367 від 4 червня 2015 року.

У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова у Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року у так званому Державному академічному музичному театрі Республіки Крим.

У зв’язку з порушенням Абрамовим правил перетину адміністративної межі при в’їзді до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у 2019 році, Представництво звернулося до ДПСУ та СБУ з проханням врахувати надані відомості під час проходження порушником прикордонного контролю та винесення відповідного рішення щодо Абрамова.