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    Представництво Зеленського звернулося до СБУ через гастролі російського коміка

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    Протягом травня росіянин Іван Абрамов планує гастролі в&nbsp;Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі - Представництво Зеленського звернулося до СБУ через гастролі російського коміка

    Протягом травня росіянин Іван Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі

    Росіянин їздив в окупований Крим в обхід українського законодавства

    Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.

    Про це повідомляє пресслужба представництва президента в Криму.

    Зазначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

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    За результатом моніторингу представництвом виявлено, що Абрамов у серпні 2019 року незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, затверджений постановою Кабінету міністрів № 367 від 4 червня 2015 року.

    У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова у Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року у так званому Державному академічному музичному театрі Республіки Крим.

    У зв’язку з порушенням Абрамовим правил перетину адміністративної межі при в’їзді до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у 2019 році, Представництво звернулося до ДПСУ та СБУ з проханням врахувати надані відомості під час проходження порушником прикордонного контролю та винесення відповідного рішення щодо Абрамова.

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    Теги: Крим Росія СБУ Держприкордонслужба Україна гумор концерт
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