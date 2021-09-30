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    СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»

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    СБУ ліквідувала схему постачання неякісного електрообладнання для локомотивів - СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»
    СБУ ліквідувала схему постачання неякісного електрообладнання для локомотивів
    фото: СБУ

    Збитки сягають майже двох мільйонів гривень

    Служба безпеки України викрила іще одну корупційну схему на «Укрзалізниці». У СБУ кажуть, що зловмисники привласнювали кошти, призначені для ремонту локомотивів поїздів.

    Слідство встановило, що учасники схеми закупляли комплектуючі іноземного виробництва низької якості. Їхнє постачання відбувалося через посередництво комерційних структур.

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    СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»
    СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»
    СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»
    СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»

    Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію.

    «Високу якість» такого обладнання засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості.

    «Укрзалізниця» ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів.

    За попередніми оцінками слідства, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн. Однак, це тільки частина коштів, які зловмисники сподівалися освоїти згідно з підписаним договором.

    Викриття правоохоронцями цієї корупційної схеми дозволило попередити перерахування чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн.

    Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

    Минулого тижня СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці». За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.

    Раніше СБУ викрила корупційну схему на «Укрзалізниці», яка могла призвести до аварій. Зловмисники привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій на понад 25 млн грн.

    Тим часом «Укрзалізниця» шукає нового голову правління. Претенденти на посаду мають подати документи до 6 жовтня.

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    Теги: СБУ корупція в Україні гроші Укрзалізниця документи скандал аудит
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    СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»