СБУ викрила нову корупційну схему на «Укрзалізниці», яка могла призвести до аварій

Зловмисники завдали державі мільйонні збитки, заявили в Службі безпеки

Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в «Укрзалізниці». Зловмисники привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій на понад 25 млн грн. Про це повідомили пресслужби СБУ та Київської прокуратури.

За висновками експертів, придбані комплектуючі не відповідають вимогам державних стандартів. Це могло призвести до аварій потягів, зокрема пасажирських.

Представники регіональної філії «Південно-західна залізниця» організували корупційну схему саме на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для цього залучили столичну комерційну структуру.

Як зазначають у СБУ, представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років постачали залізниці партії гумових прокладок для рейкових колій. Але робили це в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин — замінили складні хімічні компоненти на дешевші матеріали. А продавали ці деталі за цінами високоякісної продукції. Одержану «різницю» ділки виводили у тінь, кажуть правоохоронці.

Під час слідчих дій у приміщеннях регіональної філії «Укрзалізниці» та приватної компанії правоохоронці виявили фінансові документи із доказами протиправної діяльності, а також, ймовірно, підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі на вилучену продукцію наклали арешт. Готуються оголосити підозри.

Нагадаємо, у серпні біля Запоріжжя з рейок зійшли чотири вагони вантажного поїзда. Того ж місяця схожий інцидент стався у Львівській області.

Як відомо, «Укрзалізниця» шукає нового голову правління.

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