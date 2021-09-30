Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)

Римма Зюбіна: «Чому звичайні купейні вагони використовуються, як вагон 1 класу?»

«Укрзалізниця» вчергове потрапила у немилість українців. Цього разу під сумнів комфорт потягів УЗ поставила відома акторка Римма Зюбіна. Артистка нарікає, що потяги їдуть довго, а про рівень комфорту в поїзді Інтерсіті, який насправді нічим не відрізняється від звичайного купейного вагона, узагалі зайве говорити. Про це Зюбіна написала на сторінці у Facebook.

«Чому цей поїзд називається Інтерсіті і чому звичайні купейні вагони використовуються, як вагон першого класу? 7 годин 43 хвилини їде 7650 поїзд Херсон-Київ. Про швидкість я не запитую, до NY за 9 летить літак, але чому ми маємо за 500 грн їхати сидячи там, де нема умов для комфортного сидіння? Куріння в тамбурах! За кілька годин нема чим дихати всередині вагона, і провідники відповідають, що вони не поліція і штрафувати не можуть, тому й ніяк вплинути теж не можуть», – розмірковує артистка.

За словами Зюбіної, ситуацію могло б врятувати введення високих штрафів.

«Як з цим боротися? Може, штрафи варто підвищити? Свідомість і взаємоповага в нашій країні миттєво прокинуться. А якщо ввести високі штрафи, то на ці гроші можна було б купити й обладнати вагони ергономічними кріслами – для людей, бо ми люди! Чи я знову про щось нереальне мрію?», – написала акторка.

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