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    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)

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    Римма Зюбін нарікає на рівень комфорту в поїзді Інтерсіті - Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)
    Римма Зюбін нарікає на рівень комфорту в поїзді Інтерсіті
    фото Римма Зюбіна/Facebook

    Римма Зюбіна: «Чому звичайні купейні вагони використовуються, як вагон 1 класу?»

    «Укрзалізниця» вчергове потрапила у немилість українців. Цього разу під сумнів комфорт потягів УЗ поставила відома акторка Римма Зюбіна. Артистка нарікає, що потяги їдуть довго, а про рівень комфорту в поїзді Інтерсіті, який насправді нічим не відрізняється від звичайного купейного вагона, узагалі зайве говорити. Про це Зюбіна написала на сторінці у Facebook.

    «Чому цей поїзд називається Інтерсіті і чому звичайні купейні вагони використовуються, як вагон першого класу? 7 годин 43 хвилини їде 7650 поїзд Херсон-Київ. Про швидкість я не запитую, до NY за 9 летить літак, але чому ми маємо за 500 грн їхати сидячи там, де нема умов для комфортного сидіння? Куріння в тамбурах! За кілька годин нема чим дихати всередині вагона, і провідники відповідають, що вони не поліція і штрафувати не можуть, тому й ніяк вплинути теж не можуть», – розмірковує артистка.

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    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)
    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)
    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)
    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)
    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)
    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)
    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)

    За словами Зюбіної, ситуацію могло б врятувати введення високих штрафів.

    «Як з цим боротися? Може, штрафи варто підвищити? Свідомість і взаємоповага в нашій країні миттєво прокинуться. А якщо ввести високі штрафи, то на ці гроші можна було б купити й обладнати вагони ергономічними кріслами – для людей, бо ми люди! Чи я знову про щось нереальне мрію?», – написала акторка.

    Як раніше повідомлялося, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала штраф на 10 млн грн за засмічення земель у Києві

    До слова, у потягу «Івано-Франківськ – Полтава» несправну лампу полагодили пластирем.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі «Укрзалізниці».

    Теги: Укрзалізниця потяг штраф актриса Римма Зюбіна
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    Відома акторка була шокована поїздом Інтерсіті (фото)