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    «Укрзалізниця» шукає нового голову правління

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    Компанія оприлюднила вимоги до нового керівника&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; - «Укрзалізниця» шукає нового голову правління
    Компанія оприлюднила вимоги до нового керівника «Укрзалізниці»
    фото: Уніан

    Претенденти на посаду мають подати документи до 6 жовтня

    Акціонерне товариство «Укрзалізниця» оголосило конкурс на посаду постійного голови правління, повідомляє пресслужба відомства.

    Серед основних обов'язків:

    • головування та сприяння роботі правління товариства як колегіального органу;
    • застосування ефективних практик управління по всій установі, у її відносинах з наглядовою радою, а також з правлінням та нижчими рівнями керівництва;
    • управління відносинами з урядом, як акціонера товариства;
    • забезпечення стратегічного та щоденного управління товариством, залізницею та промисловістю.

    Серед вимог:

    • претендент повинен мати щонайменше 5 років досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості президента, генерального директора, виконавчого директора, голови правління;
    • необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в сфері організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання);
    • доведені навички та досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу;
    • кандидат повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;
    • успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проектів;
    • успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;
    • досвід впровадження кращих практик систем корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств;
    • мати бездоганну ділову репутацію;
    • вільно володіти українською/російською та англійською мовами.

    «Претендент не має бути та не був протягом попередніх 5 років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою», – додали в УЗ.

    Претенденти мають подати документи до 6 жовтня – їх прийматиме компанія з пошуку і підбору персоналу Amrop.

    Наразі посаду в.о. голови правління «Укрзалізниці» обіймає радник міністра інфраструктури Олександр Камишін.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя.

    9 вересня Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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    Теги: конкурс Укрзалізниця криза документи
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    «Укрзалізниця» шукає нового голову правління