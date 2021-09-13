«Укрзалізниця» шукає нового голову правління

Претенденти на посаду мають подати документи до 6 жовтня

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» оголосило конкурс на посаду постійного голови правління, повідомляє пресслужба відомства.

Серед основних обов'язків:

головування та сприяння роботі правління товариства як колегіального органу;

застосування ефективних практик управління по всій установі, у її відносинах з наглядовою радою, а також з правлінням та нижчими рівнями керівництва;

управління відносинами з урядом, як акціонера товариства;

забезпечення стратегічного та щоденного управління товариством, залізницею та промисловістю.

Серед вимог:

претендент повинен мати щонайменше 5 років досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості президента, генерального директора, виконавчого директора, голови правління;

необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в сфері організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання);

доведені навички та досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу;

кандидат повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;

успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проектів;

успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;

досвід впровадження кращих практик систем корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств;

мати бездоганну ділову репутацію;

вільно володіти українською/російською та англійською мовами.

«Претендент не має бути та не був протягом попередніх 5 років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою», – додали в УЗ.

Претенденти мають подати документи до 6 жовтня – їх прийматиме компанія з пошуку і підбору персоналу Amrop.

Наразі посаду в.о. голови правління «Укрзалізниці» обіймає радник міністра інфраструктури Олександр Камишін.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя.

9 вересня Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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