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    СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії (відео)

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    Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабаря при виїзді з Кропивницького - СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії (відео)
    Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабаря при виїзді з Кропивницького
    Фото: ssu.gov.ua

    У разі відмови платити хабар начальник академії погрожував «знищити» бізнес приватного підприємця

    Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та начальника Льотного училища на хабарі у $20 тисяч. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Зазначається, що посадовці вимагали гроші від директора однієї з компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови платити хабар начальник академії погрожував «знищити» бізнес приватного підприємця.

    «Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабаря при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником», – заявили в СБУ.

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання ймовірних зловмисників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід.

    До слова, напередодні СБУ затримала у Полтаві чиновника міськради та депутата.

    Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

    Теги: корупція в Україні хабар гроші бізнес Кропивницький
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    СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії (відео)