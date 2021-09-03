СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії (відео)

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабаря при виїзді з Кропивницького

У разі відмови платити хабар начальник академії погрожував «знищити» бізнес приватного підприємця

Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та начальника Льотного училища на хабарі у $20 тисяч. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовці вимагали гроші від директора однієї з компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови платити хабар начальник академії погрожував «знищити» бізнес приватного підприємця.

«Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабаря при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником», – заявили в СБУ.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання ймовірних зловмисників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід.

До слова, напередодні СБУ затримала у Полтаві чиновника міськради та депутата.

Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.