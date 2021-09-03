Президент навів ефективний приклад боротьби з корупцією на різних рівнях

Володимир Зеленський: діджиталізація є однією з пріоритетних реформ в Україні

За словами Зеленського, результат реформи – це перемога над будь-якою середньою, дрібною корупцією у державі

Діджиталізація є однією з пріоритетних реформ в Україні та має на меті ефективну боротьбу з корупцією на різних рівнях. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до Каліфорнії, повідомляє пресслужба глави держпави.

«Діджиталізація – це одна з пріоритетних реформ в Україні, яка йде дуже вдало, потужно, швидко. Результат цієї реформи – це перемога над будь-якою середньою, дрібною корупцією у державі», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в Україні вже розпочалася реалізація програми paperless, яка передбачає цифровізацію державних послуг на всіх рівнях.

Також одним із важливих завдань є цифровізація роботи уряду, парламенту та Офісу президента, і ці рішення вже ухвалені, зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг (так званий закон paperless).

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила закон про режим «без паперів» (paperless). За законопроєкт №5495 «Про особливості надання електронних публічних послуг» у другому читанні проголосували 238 народних депутатів.

Перший крок до запровадження режиму paperless Рада зробила у червні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.