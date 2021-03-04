СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
Організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей
Служба безпеки України викрила протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого створили схему розкрадання фінансових ресурсів держави у лісовій галузі. За минулий рік лише деяким із викритих фіктивних фірм було перераховано десятки мільйонів гривень. І все це - без фактичного надання послуг цими фірмами.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У межах масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей. Під час слідчих дій виявлено:
- печатки фіктивних підприємств та їхні установчі документи;
- фінансово-господарську документацію;
- електронні носії інформації;
- інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти через проведення заборонених фінансово-господарських операцій з компаніями, що мають ознаки фіктивності і ризиковості. Потім державні гроші конвертували в готівку та привласнювали через фіктивні суб’єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами «конвертаційної» мережі користувалися також інші державні і комунальні підприємства Харківщини.
Слідчими СБУ вирішується питання щодо повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності правоохоронців та посадових осіб контролюючих органів і державних структур, які «кришували» протиправну діяльність.
Операція із викриття та документування протиправної діяльності відбувалася під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури у межах виконання доручень керівництва держави щодо посилення контролю за використанням та охороною лісів, а також протидії незаконним вирубкам.