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    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)

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    Правоохоронці провели понад 30 обшуків у лісгоспах і за місцями мешкання учасників злочинної групи - СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
    Правоохоронці провели понад 30 обшуків у лісгоспах і за місцями мешкання учасників злочинної групи
    Фото: СБУ

    Організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей

    Служба безпеки України викрила протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого створили схему розкрадання фінансових ресурсів держави у лісовій галузі. За минулий рік лише деяким із викритих фіктивних фірм було перераховано десятки мільйонів гривень. І все це - без фактичного надання послуг цими фірмами.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У межах масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей. Під час слідчих дій виявлено:

    • печатки фіктивних підприємств та їхні установчі документи;
    • фінансово-господарську документацію;
    • електронні носії інформації;
    • інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

    Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти через проведення заборонених фінансово-господарських операцій з компаніями, що мають ознаки фіктивності і ризиковості. Потім державні гроші конвертували в готівку та привласнювали через фіктивні суб’єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

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    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)
    СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)

    Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами «конвертаційної» мережі користувалися також інші державні і комунальні підприємства Харківщини.

    Слідчими СБУ вирішується питання щодо повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності правоохоронців та посадових осіб контролюючих органів і державних структур, які «кришували» протиправну діяльність.

    Операція із викриття та документування протиправної діяльності відбувалася під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури у межах виконання доручень керівництва держави щодо посилення контролю за використанням та охороною лісів, а також протидії незаконним вирубкам.

    Теги: вирубування лісу СБУ кримінал ліс
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