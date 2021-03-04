СБУ викрила в лісгоспах «схеми» на десятки мільйонів гривень (фото)

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у лісгоспах і за місцями мешкання учасників злочинної групи

Організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого створили схему розкрадання фінансових ресурсів держави у лісовій галузі. За минулий рік лише деяким із викритих фіктивних фірм було перераховано десятки мільйонів гривень. І все це - без фактичного надання послуг цими фірмами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей. Під час слідчих дій виявлено:

печатки фіктивних підприємств та їхні установчі документи;

фінансово-господарську документацію;

електронні носії інформації;

інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти через проведення заборонених фінансово-господарських операцій з компаніями, що мають ознаки фіктивності і ризиковості. Потім державні гроші конвертували в готівку та привласнювали через фіктивні суб’єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами «конвертаційної» мережі користувалися також інші державні і комунальні підприємства Харківщини.

Слідчими СБУ вирішується питання щодо повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності правоохоронців та посадових осіб контролюючих органів і державних структур, які «кришували» протиправну діяльність.

Операція із викриття та документування протиправної діяльності відбувалася під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури у межах виконання доручень керівництва держави щодо посилення контролю за використанням та охороною лісів, а також протидії незаконним вирубкам.