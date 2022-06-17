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  4. СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
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    Кримінал

    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова

    У Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога - СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    У Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога
    Фото: СБУ

    Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ

    Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

    Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.

    За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник так званого «голови Криму» Аксьонова.

    Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців.

    Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів.

    Передачу інформації здійснювали через «зв’язкових», які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали.

    Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

    Під час проведення понад 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили: зброю, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів, прокремлівські агітаційні матеріали.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

    Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова
    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова

    Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що харків’янин, завербований спецслужбами Російської Федерації, здавав ворогу позиції українських захисників.

    Разом з тим колишнього працівника Державної фіскальної служби України оголосили у міждержавний розшук за сприяння так званій ДНР.
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    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова