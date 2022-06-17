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    Кримінал

    У Сумах СБУ затримала українця, який працював на Росію

    За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об&rsquo;єктів - У Сумах СБУ затримала українця, який працював на Росію
    За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів
    фото: СБУ

    Зрадник був завербований представником російських спецслуж

    Служба безпеки України (СБУ) затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині, поблизу кордону з Росією. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    В ході спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

    Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії РФ проти нашої держави. За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

    Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

    Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

    Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що харків’янин, завербований спецслужбами Російської Федерації, здавав ворогу позиції українських захисників.

    Разом з тим колишнього працівника Державної фіскальної служби України оголосили у міждержавний розшук за сприяння так званій ДНР.

    Також контррозвідники СБУ затримали російського агента, який зібрав на Черкащині фото і точні координати блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам.

    Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Він хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. А до того зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.

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    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    У Сумах СБУ затримала українця, який працював на Росію