У Сумах СБУ затримала українця, який працював на Росію

За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів

Зрадник був завербований представником російських спецслуж

Служба безпеки України (СБУ) затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині, поблизу кордону з Росією. Про це повідомила пресслужба СБУ.

В ході спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії РФ проти нашої держави. За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що харків’янин, завербований спецслужбами Російської Федерації, здавав ворогу позиції українських захисників.

Разом з тим колишнього працівника Державної фіскальної служби України оголосили у міждержавний розшук за сприяння так званій ДНР.

Також контррозвідники СБУ затримали російського агента, який зібрав на Черкащині фото і точні координати блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам.

Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Він хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. А до того зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.