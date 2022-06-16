На Харківщині СБУ арештувала активи російських компаній на 40 млн грн

Наразі триває передача їх в управління АРМА

У Харківській області Служба безпеки України (СБУ) арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України.

Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній.

Наразі триває передача їх в управління АРМА.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що Служба безпеки України ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії Росії. серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.

Також Україна заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.