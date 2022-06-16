  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. На Харківщині СБУ арештувала активи російських компаній на 40 млн грн
рус
    Політика

    На Харківщині СБУ арештувала активи російських компаній на 40 млн грн

    Йдеться про майно 4 місцевих підприємств Харківщини - На Харківщині СБУ арештувала активи російських компаній на 40 млн грн
    Йдеться про майно 4 місцевих підприємств Харківщини
    Фото із відкритих джерел

    Наразі триває передача їх в управління АРМА

    У Харківській області Служба безпеки України (СБУ) арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України.

    Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

    За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній.

    Наразі триває передача їх в управління АРМА.

    Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що Служба безпеки України ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії Росії. серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.

    Також Україна заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

    Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.

    Читайте також: Рейдерські атаки під час війни – як захистити майно?
    Теги: Харків росія СБУ війна арешт фінансування Харківщина Україна майно АРМА окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині СБУ арештувала активи російських компаній на 40 млн грн