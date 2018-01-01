Штепа — вільна? Термін домашнього арешту екс-мера Слов’янська закінчився

На Штепу більше не поширюється жодний запобіжний захід

Термін домашнього арешту, визначеного судом екс-меру м. Слов’янська Донецької області Нелі Штепі, закінчився, оскільки суд не зміг розглянути клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу. [READ_MORE] «Прокуратура звернулася завчасно (4 січня) з клопотанням щодо продовження запобіжного заходу. Проте суд протягом двох



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Фото з відкритих джерел Неля Штепа

На Штепу більше не поширюється жодний запобіжний захід

Термін домашнього арешту, визначеного судом екс-меру м. Слов’янська Донецької області Нелі Штепі, закінчився, оскільки суд не зміг розглянути клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу.

«Прокуратура звернулася завчасно (4 січня) з клопотанням щодо продовження запобіжного заходу. Проте суд протягом двох судових засідань так і не зміг розглянути це клопотання. Спочатку, 9 січня, засідання не відбулося через відсутність судді, а потім 11 січня судді взагалі відмовилися розглядати зазначене кримінальне провадження», — повідомили виданню «Інтерфакс» в прес-службі прокуратури Харківської області.

За інформацією відомства, від опівночі 14 січня на Штепу не поширюється жодний запобіжний захід.

Держобвинувачення має намір клопотати про обрання обвинуваченій запобіжного заходу перед новим складом суду, який розглядатиме справу Штепи.

«Тепер у Нелі Штепи є шанс безпосередньо на ділі підтвердити свої слова про те, що вона нікуди не має наміру втікати, що готова добровільно з’являтися до суду і доводити свою позицію законно», — наголосили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Раніше повідомлялося, що колегія суддів Ленінського районного суду Харкова, яка слухала справу стосовно екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинувачуваної в сепаратизмі, заявила самовідвід і задовольнила його.