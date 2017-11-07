Справа Штепи: судді взяли самовідвід

Судді посилаються на наявність обставин, які в об'єктивного спостерігача можуть викликати сумнів у їхній неупередженості

Колегія суддів Ленінського районного суду Харкова, яка слухала справу стосовно екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинувачуваної в сепаратизмі, заявила самовідвід і задовольнила його. «Колегія суддів ухвалила: відвести суддів Шрамко, Бондаренка, Грінчук від участі в розгляді кримінального провадження з обвинуваченням Штепи у вчиненні



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Неля Штепа у суді

Судді посилаються на наявність обставин, які в об'єктивного спостерігача можуть викликати сумнів у їхній неупередженості

Колегія суддів Ленінського районного суду Харкова, яка слухала справу стосовно екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинувачуваної в сепаратизмі, заявила самовідвід і задовольнила його.

«Колегія суддів ухвалила: відвести суддів Шрамко, Бондаренка, Грінчук від участі в розгляді кримінального провадження з обвинуваченням Штепи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України», - йдеться у рішенні, оголошеному головуючою суддею Людмилою Шрамко в четвер.

У мотивувальній частині зазначено, що судді Людмила Шрамко, Віталій Бондаренко та Олександра Грінчук заявили самовідвід на підставі п. 4 ч. 1 ст. 75 Кримінального процесуального кодексу України, посилаючись на наявність обставин, які в об'єктивного спостерігача можуть викликати сумнів у їхній неупередженості, а саме - проведення досудового розслідування прокуратурою Харківської області в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України за фактом отримання суддями Ленінського райсуду Харкова неправомірної вигоди за ухвалення завідомо неправосудного судового рішення під час розгляду судового провадження у справі стосовно Штепи.

Прокурори, які беруть участь у судовому засіданні, не заперечували проти самовідводу Бондаренка та Грінчук, але виступали проти самовідводу Шрамко, оскільки вона раніше не брала участі в розгляді цієї справи.

Захист і обвинувачувана виступили за вирішення питання на розсуд суду, зазначивши, що внесення даних щодо суддів до ЄРДР, на їхню думку, свідчить про тиск на суд.

Рішення оскарженню не підлягає.

Джерело: Інтерфакс-Україна