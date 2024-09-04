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Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
Ігор КОоломойський та Святослав Піскун
фото з відкритих джерел

Слідство вивчає обставини резонансного вбивства юриста Сергія Карпенка

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун фігурує у новому кримінальному провадженні, відкритому ДБР на початку червня 2024 року. Слідство вивчає обставини резонансного вбивства юриста Сергія Карпенка.

За даними судового реєстру, у липні 2005 року Піскун, будучи генпрокурором, безпідставно надав вказівку слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури, аби той відкликав з Печерського райсуду клопотання про тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського у кримінальній справі № 49-1248 від 24.01.2004 за ознаками злочину «Умисне вбивство» (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції фото 1

У свою чергу це призвело, вважають правоохоронці, до непритягнення до кримінальної відповідальності винних осіб та завдало шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів прокуратури України. Більше того вищезгаданий слідчий Генпрокуратури на початку вересня 2005 року допитав Коломойського, склавши відповідний протокол таким чином, що відбулося фальсифікація матеріалів справи щодо вбивства юриста Карпенка. Також, як зʼясувало слідство, ексгенпрокурор легалізував одержані злочинним шляхом грошові кошти на території Франції, де придбав віллу.

Як повідомляв колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко, будинок Піскуна оформлений на компанію SCI Kuasar, яку придбано на його дружину Світлану Піскун та дочку Тетяну Іващенко у грудні 2011 року. 

Крім того, як зазначено у матеріалах досудового розслідування, «Піскун міг легалізувати одержані злочинним шляхом грошові кошти на території Швейцарської Конфедерації шляхом купівлі дороговартісного майна, куди приїздив у відрядження до Женеви орієнтовно 30.06.2005-03.07.2005».

Тож зараз суд дозволив групі слідчих ДБР вилучити у Генпрокуратурі документи 2005 року, що становлять інтерес слідства. Наразі невідомо, чи був вже допитаний головний фігурант Святослав Піскун.

Святослав Піскун фігурує у новому кримінальному провадженні, відкритому ДБР на початку червня 2024 року
Святослав Піскун фігурує у новому кримінальному провадженні, відкритому ДБР на початку червня 2024 року
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. У травні 2024 року Коломойському повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство Карпенка, який супроводжував угоду з продажу «Дніпроспецсталі». Олігарх також боровся за акції підприємства і хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів

Теги: Сергій Лещенко Генпрокурор вбивство прокурор слідство документи розслідування будинок журналіст

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