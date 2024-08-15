Вантажний потяг зійшов з рейок і влетів у склади в Оренбурзькій області (відео)

П'ять порожніх вагонів вантажного поїзда зійшли з колії на станції Меновий двір в Оренбурзькій області РФ. Інформація про це опублікована в телеграм-каналі слідчого комітету РФ.

За даними слідчих, інцидент трапився увечері 15 серпня. Постраждалих та затримки поїздів внаслідок пригоди немає. Нині на цій ділянці проводять відновлювальні роботи.

За даними телеграм-каналу Mash, постраждали шість вагонів. Вони влетіли в склади, розташовані біля залізничних колій. Канал пише, що все сталося через вузький проїзд. Машиніст не розрахував габарити, тож сталася аварія.

На даний час з Оренбурга їде відновлювальний поїзд.

Вантажний потяг зійшов з рейок і влетів у склади в Оренбурзькій області pic.twitter.com/XKUDuZudar — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Повідомляється, що слідчий комітет РФ розслідує справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту. Як причини сходження вагонів з рейок слідство розглядає дві версії. Перша пов'язана із станом залізничного полотна, друга — із проблемами з ходовою частиною вантажного поїзда.

Нагадаємо, 29 липня кілька вагонів пасажирського поїзда Казань – Адлер зійшли з рейок під Волгоградом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі.

До слова, партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом.