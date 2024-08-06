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На Житомирщині прокуратура затримала командира військової частини

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Житомирщині прокуратура затримала командира військової частини
Командир завдав державі збитків на понад 378 тисяч гривень через незаконні виплати підлеглим

Командир військової частини на Житомирщині затриманий за використання підлеглих для будівництва власної нерухомості

Сьогодні, 6 серпня, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила про затримання командира військової частини у Житомирській області. Його підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень, зокрема, залученні підлеглих до будівництва власного будинку та магазину.

«За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру командиру однієї з військових частин за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За даними слідства підозрюваний залучив підлеглих йому військовослужбовців до проведення робіт з будівництва власного приватного будинку та магазину», – йдеться в повідомленні.

На Житомирщині прокуратура затримала командира військової частини фото 1

За даними слідства, командир завдав державі збитків на суму понад 378 тис. грн, безпідставно нараховуючи грошове забезпечення та додаткові виплати своїм підлеглим.

Наразі, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Це не перший випадок зловживання владою серед військових командирів. 23 лютого ДБР завершило розслідування щодо заступника командира батальйону в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Позняках невідомий відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки. Місцеві жителі повідомляють, що чоловік почав стріляти з вікна будинку. 

Також у Кривому Розі сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка.

Теги: прокуратура розслідування чоловік стрілянина

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