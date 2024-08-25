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У Польщі сталися потужні вибухи в будинку: є загиблі й поранені (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Польщі сталися потужні вибухи в будинку: є загиблі й поранені (оновлено)
Із охопленої вогнем будівлі та сусідніх будинків евакуйовано 120 мешканців
фото з відкритих джерел

За повідомленнями ЗМІ, у підвалі будівлі міг вибухнути газовий балон

Сильна пожежа та вибухи сталися у житловому будинку в польському місті Познань близько опівночі. Постраждали 14 осіб. Двоє рятувальників зникли безвісти. Про це повідомляє RMF24.

Спочатку пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце інциденту прибули пожежники.

Під час рятувальних робіт у будинку прогримів вибух. Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.

Після вибуху вогонь швидко охопив усі поверхи, а також перекинувся на дах сусідньої багатоповерхівки. Із охопленої вогнем будівлі евакуювали 20 мешканців, із із сусідніх будівель – 100 людей.

За повідомленнями ЗМІ, у підвалі нібито вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію наразі не підтвердили.

Унаслідок інциденту постраждали 14 осіб, серед яких 11 пожежників і троє перехожих. Двоє рятувальників зникли безвісти.

Оновлено. Приблизно о першій дня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що двоє рятувальників загинули.

Нагадаємо, що днями під час проведення спільних із Румунією військових навчань на полігоні у Польщі боєприпас рикошетом влучив у житловий будинок.

Теги: пожежа вибух Польща будинок

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