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Українці стали частіше оформляти спадщину та лишати заповіти: статистика

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Українці стали частіше оформляти спадщину та лишати заповіти: статистика
Заповітів побільшало на 16,2% порівняно з минулим роком
фото ілюстративне

за перші 6 місяців 2024 року було оформлено 68 497 бланків для заповітів 

Українці цього року почали частіше оформляти право на спадщину та заповіти. Так, за перші півроку 2024-го було оформлено понад 521 тис. свідоцтв на спадщину. Про це свідчать дані Опендатабот. 

Такі цифри на 15% більше, ніж минулоріч. Заповітів також побільшало – на 16,2%.

521 356 бланків на свідоцтво про право на спадщину було оформлено за перше півріччя 2024 року. Це майже на 15% більше, ніж за такий самий період минулоріч. Тоді українці використали понад 455 тис. бланків. Також це на 9,7% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Українці стали частіше оформляти спадщину та лишати заповіти: статистика фото 1

Побільшало цьогоріч і заповітів. Так, за перші 6 місяців 2024 року було оформлено 68 497 бланків для них. Порівняно з відповідним періодом торік, їх кількість зросла на 16,2%.

Проте у порівнянні з періодом до повномасштабної війни більше заповітів не стало. Так, 75 687 бланків для заповіту було оформлено за перші півроку 2021.

Українці стали частіше оформляти спадщину та лишати заповіти: статистика фото 2

Зазначимо, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

 

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Теги: документи спадщина

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