Українці стали частіше оформляти спадщину та лишати заповіти: статистика

за перші 6 місяців 2024 року було оформлено 68 497 бланків для заповітів

Українці цього року почали частіше оформляти право на спадщину та заповіти. Так, за перші півроку 2024-го було оформлено понад 521 тис. свідоцтв на спадщину. Про це свідчать дані Опендатабот.

Такі цифри на 15% більше, ніж минулоріч. Заповітів також побільшало – на 16,2%.

521 356 бланків на свідоцтво про право на спадщину було оформлено за перше півріччя 2024 року. Це майже на 15% більше, ніж за такий самий період минулоріч. Тоді українці використали понад 455 тис. бланків. Також це на 9,7% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Побільшало цьогоріч і заповітів. Так, за перші 6 місяців 2024 року було оформлено 68 497 бланків для них. Порівняно з відповідним періодом торік, їх кількість зросла на 16,2%.

Проте у порівнянні з періодом до повномасштабної війни більше заповітів не стало. Так, 75 687 бланків для заповіту було оформлено за перші півроку 2021.

Зазначимо, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.