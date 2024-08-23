У Польщі під час військових навчань снаряд пошкодив житловий будинок

Під час стрільб на полігоні Ожиш рикошетом пошкоджено будівлю, розташовану неподалік

Інформації про те, чи були в будинку на момент попадання снаряда мешканці, немає

У рамках спільних з Румунією військових навчань на полігоні у Польщі під час проведення стрільб боєприпас рикошетом влучив у житловий будинок. Про це повідомляє командування ЗС Польщі.

«Минулої ночі на стрільбищі Бемово Піске на полігоні Ожиш під час союзницьких стрільб за участю румунських військових рикошетом пошкоджено будівлю, розташовану поблизу стрільбища. Ніхто не постраждав. Справу розслідує військова жандармерія. Всі збитки будуть відшкодовані в найкоротші терміни», – йдеться у повідомленні.

Пресофіцерка 15-ї Гіжицької механізованої бригади Малгожата Місюкевич повідомила, що в ніч із четверга на п’ятницю на полігоні проходили планові нічні вогневі навчання, передає RMF FM.

«Під час них одна з куль румунського підрозділу потрапила в житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав», – заявила капітан Місюкевич.

Вона додала, що інформації про те, чи були в будинку на момент попадання снаряда мешканці, немає.

На місце аварії виїхав мер Бемово Піске, також там працює військова поліція, яка розслідує справу. Місюкевич запевнила, що всі збитки, завдані цією подією, буде компенсовано армією.

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