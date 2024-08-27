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Білий дім відреагував на атаку РФ по готелю у Краматорську, де загинув журналіст Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Білий дім відреагував на атаку РФ по готелю у Краматорську, де загинув журналіст Reuters
У ніч проти 25 серпня війська РФ завдали ракетного удару по готелю в Краматорську
фото: з відкритих джерел

Серед постраждалих журналістів – громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії

У Білому домі засудили ракетний удар РФ по Краматорську Донецької області, внаслідок якого загинув працівник Reuters. Про це у соцмережі Х повідомив речник Ради національної безпеки Шон Саветт.

«Ми найрішучіше засуджуємо цю атаку і висловлюємо наші найглибші співчуття Reuters у зв’язку з втратою одного з їхніх співробітників», – додав Саветт.

У ніч проти 25 серпня війська РФ завдали ракетного удару по готелю в Краматорську, де перебували журналісти агентства Reuters. Серед постраждалих журналістів – громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.

Також у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі.

Нагадаємо, 26 серпня російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час атаки.

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Теги: війна обстріл журналіст Донеччина

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