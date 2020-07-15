Смертельна ДТП на Хмельниччині: перед судом постане СБУшник



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Працівник СБУ скоїв ДТП на службовому автомобілі Daewoo Lanos Фото: ДБР

Правоохоронцю загрожує до 10 років ув'язнення

До суду скеровано обвинувальний акт відносно оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, який 25 грудня 2019 року, перебуваючи за кермом службового авто, збив на смерть двох пішоходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницький, повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець під час руху вулицею одного із сіл Хмельницької області на службовому автомобілі Daewoo Lanos перевищив швидкість, внаслідок чого скоїв наїзд на двох пішоходів – 46-річного чоловіка та 38-річну жінку. Потерпілі, які переходили дорогу у невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події.

Правоохоронець обвинувачується у порушенні правил водіння транспортної машини, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 415 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.