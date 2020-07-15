П’яна ДТП під Києвом: з’явилося фото сім’ї, що загинула



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З родини Цурканових живим залишився лише старший син (крайній справа)

Під час моторошного ДТП загинули батьки і двоє дітей

У мережі з'явилося фото багатодітної сім'ї, чотири члени якої загинули у увечері 12 липня під Києвом з вини п'яного водія Антона Желепи.

Фото оприлюднив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Це сім'я Цурканових: тато Олексій, мама Надія, сини Святослав (12 років) і Володимир (10 років), а також 4-річна донька Лада.

«З родини Цурканових живим залишився один старший син хлопець Святослав Цурканов 2006 року народження (крайній справа)», - написав Шевченко.

Він також зазначив, що підозрюваний у страшній автотрощі «закоренілий правопорушник Антон Желепа, віправлений судом на 2 місяці під варту безальтернативно, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко і наркокермування». «А в ту неділю сів за кермо чужої машини взагалі без посвідчення водія, бо був позбавлений його за попередню пиятику. Власниця «Мерседеса», каже, що він фактично незаконно заволодів їхньою автівкою. Але слідство перевірятиме чи так це було насправді», - написав Шевченко.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.

14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі - 2 місяці під вартою.