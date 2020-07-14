ДТП на Житомирщині: постраждали п’ять людей, з них троє дітей (фото)



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Автомобіль з'їхав із проїжджої частини і перекинувся Фото: Нацполіція

Усі п’ятеро постраждалих госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні із серйозними травмами

13 липня на автодорозі поблизу с. Обиходи у Коростенському районі Житомирської області внаслідок перекидання легковика травм зазнали 5 людей, троє з яких – діти.

Про це повідомляє пресслужба поліції в Житомирській області.

Попередньо відомо, що водій автомобіля ЗАЗ «Славута», 25-річний житель с. Берестовця Коростенського району, рухаючись у напрямку с. Сарновичів, не впорався з керуванням і з’їхав з проїзної частини дороги. Після цього автомобіль перекинувся.

В результаті ДТП постраждали пасажири автівки - 54-річний чоловік і двоє дітей віком 6-ти та 10-ти років, усі жителі с. Берестовця. Згодом до медичного закладу були доставлені інші потерпілі від автопригоди - 27-річна жінка та її 3-річна донька. Усі п’ятеро госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні із серйозними травмами.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Коростенського відділу. Правова кваліфікація події – ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Триває з’ясування усіх обставин і причин, що призвели до дорожньої пригоди.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений. Поліція відкрила кримінальне провадження.