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    Кримінал

    Смертельний конфлікт: з'явилося відео вбивства військового у Новій Каховці

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    <p>Військовослужбовця ЗСУ вдарили у потилицю, після чого він упав</p> - Смертельний конфлікт: з'явилося відео вбивства військового у Новій Каховці

    Військовослужбовця ЗСУ вдарили у потилицю, після чого він упав

    Біля одного з кафе у Новій Каховці між військовим і цивільними виникла сварка, яка переросла в бійку

    У мережі з'явилося відео з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вбивства військового у Новій Каховці Херсонської області.

    Відповідні кадри були опубліковані на Facebook-сторінці одеського активіста Марка Гордієнка.

    На відео видно, як військовослужбовця ЗСУ вдарили у потилицю, після чого він упав.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля одного з кафе у Новій Каховці між військовим і цивільними виникла сварка, яка переросла в бійку. У результаті боєць ЗСУ отримав тілесні ушкодження і помер на місці.

    Інформація про інцидент з’явилась в місцевих ЗМІ ще зранку 25 грудня, проте не мала офіційного підтвердження. Зокрема, повідомлялося, нібито загиблий був у стані алкогольного сп’яніння. За тими повідомленнями, 40-річний старший солдат посварився з двома п’яними молодиками, а сама бійка сталась на очах у кількох дівчат, які перебували поруч.

    Інше ЗМІ додало інформації щодо того, що насправді розвідник зробив компанії зауваження, що й спровокувало агресію проти нього.

    Теги: кримінал ЗСУ бійка Херсонщина смерть солдат
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