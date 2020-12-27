Смертельний конфлікт: з'явилося відео вбивства військового у Новій Каховці

Військовослужбовця ЗСУ вдарили у потилицю, після чого він упав

Біля одного з кафе у Новій Каховці між військовим і цивільними виникла сварка, яка переросла в бійку

У мережі з'явилося відео з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вбивства військового у Новій Каховці Херсонської області.

Відповідні кадри були опубліковані на Facebook-сторінці одеського активіста Марка Гордієнка.

На відео видно, як військовослужбовця ЗСУ вдарили у потилицю, після чого він упав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля одного з кафе у Новій Каховці між військовим і цивільними виникла сварка, яка переросла в бійку. У результаті боєць ЗСУ отримав тілесні ушкодження і помер на місці.

Інформація про інцидент з’явилась в місцевих ЗМІ ще зранку 25 грудня, проте не мала офіційного підтвердження. Зокрема, повідомлялося, нібито загиблий був у стані алкогольного сп’яніння. За тими повідомленнями, 40-річний старший солдат посварився з двома п’яними молодиками, а сама бійка сталась на очах у кількох дівчат, які перебували поруч.

Інше ЗМІ додало інформації щодо того, що насправді розвідник зробив компанії зауваження, що й спровокувало агресію проти нього.