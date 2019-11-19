Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід Ляшку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко предстане перед судом

Ляшко заявив, що прийде в суд, на якому буде розглядатися клопотання про взяття його під варту

Бориспільський міськрайонний суд сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для народного депутата попереднього скликання Олега Ляшка.

Так, сьогодні, 19 листопада, о 14:00 суд запланував засідання, на якому обиратиметься міра запобіжного заходу Ляшку.

Як зазначали раніше у ГПУ, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розглядатиме справу суддя Юрій Кабанячий.

Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль».

Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.