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    Кримінал

    Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід Ляшку

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    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко предстане перед судом&nbsp; - Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід Ляшку
    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко предстане перед судом 

    Ляшко заявив, що прийде в суд, на якому буде розглядатися клопотання про взяття його під варту

    Бориспільський міськрайонний суд сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для народного депутата попереднього скликання Олега Ляшка.

    Так, сьогодні, 19 листопада, о 14:00 суд запланував засідання, на якому обиратиметься міра запобіжного заходу Ляшку.

    Як зазначали раніше у ГПУ, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Розглядатиме справу суддя Юрій Кабанячий.

    Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

    Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль»

    Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

    Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

    Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча

    31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

     

    прокуратура суд Олег Ляшко депутат бійка Андрій Герус
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