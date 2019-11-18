Прокуратура просить суд заарештувати Ляшка без альтернативи застави



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Лідера Радикальної партії Олега Ляшка можуть взяти під варту

Клопотання розгляне місцевий Бориспільський суд

Прокуратура просить суд взяти під варту колишнього голову фракції Радикальної партії, ексдепутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється в насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

«До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», - повідомили у пресслужбі.

Клопотання розгляне місцевий Бориспільський суд.

Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль».

Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Джерело: Українські новини